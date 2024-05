Uto Ughi: stasera, in occasione del Concerto presso la Basilica Santa Maria...

Questa sera, alle ore 20.30, il sindaco Roberto Gualtieri assisterà al Concerto per la Pace “Uto Ughi per i giovani” presso la Basilica Santa Maria in Ara Coeli.

Durante l’iniziativa verrà consegnata al Maestro la Lupa Capitolina per il grande contributo artistico e il forte impegno nel sensibilizzare e trasmettere ai giovani la cultura musicale.

