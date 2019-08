Mario Mandzukic al Manchester Utd? L’intrigo di mercato

Secondo alcune indiscrezioni di mercato il Manchester United starebbe per assicurarsi le prestazioni di Mario Mandzukic. L’attaccante croato della Juventus, in base a quanto sostiene il Daily Mail, starebbe per approdare ai Red Devils. Seguono aggiornamenti.

Mario Mandzukic: dalla Juventus allo United con Dybala per Lukaku?

Aggiornamento ore 7.00

In base alle informazioni riportate dal Daily Mail, il Manchester United avrebbe offerto a Madzukic un contratto triennale da ben 6,5 milioni a stagione.

L’attaccante croato sarebbe in cima alla lista di preferenze dei Red Devils per sostituire Lukaku, in procinto di andare proprio alla Juventus (o all’Inter).

Aggiornamento ore 8.00

L’intrigo di mercato che avvicina Mandzukic al Manchester United è molto più vasto di questa semplice operazione. Il croato piace molto al tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ma questo scambio potrebbe implicare anche il passaggio di Dybala ai Red Devils.

Secondo il quotidiano inglese, però, le due trattative sarebbero indipendenti, al punto che Mandzukic dovrebbe approdare a Manchetester a prescindere da diò che farà l’argentino.

Aggiornamento ore 9.00