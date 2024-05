Marzabotto choc: un vitello in palio al torneo di briscola! L’Oipa e l’Ausl intervengono e il premio viene cambiato con dei buoni-spesa

No vabbè: a Marzabotto (Bo), un bar aveva messo in palio addirittura un vitello come primo premio per una gara di briscola!

Lo denuncia l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che, allertando l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, è riuscita a impedire che si realizzasse la triste intenzione degli organizzatori del torneo. Il vitello è stato sostituito con dei buoni-spesa.

Vitello in palio al torneo di briscola, l’Oipa: “Ringraziamo i referenti dell’Azienda sanitaria che hanno consentito una rapida conclusione della vicenda”

“Ci siamo mossi subito sensibilizzando per le vie brevi l’Ausl, che è intervenuta consentendo un lieto fine alla vicenda”, spiega Marina Curti, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Bologna e provincia, che aggiunge: “Ringrazio i referenti dell’Azienda sanitaria che hanno consentito una rapida conclusione della vicenda”.

Vitello in palio al torneo di briscola, l’Oipa: “E’ tempo d’introdurre a livello nazionale un divieto che impedisca di mettere in palio in gare e riffe tutti gli animali, e non solo i domestici”

Come tengono a rimarcare gli attivisti dell’associazione animalista, ”L’articolo 9 della Costituzione italiana tutela degli animali che tra l’altro godono, grazie al ‘Trattato internazionale di Lisbona’, la qualifica di ‘esseri senzienti’, quindi è tempo d’introdurre a livello nazionale un divieto che impedisca di mettere in palio in gare e riffe tutti gli animali, e non solo i domestici come previsto da alcune leggi regionali e regolamenti comunali”, osserva l’Oipa, che invita il legislatore nazionale a intervenire in questa direzione perché, ribadiscono, “Attendiamo questo passo di civiltà”.

Max