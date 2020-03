Matrimonio a Parigi: trama e cast de film in onda stasera su Canale 5

Matrimonio a Parigi: trama e cast de film in onda stasera su...

Risate e divertimento questa sera in prima serata su Canale 5. La rete Mediaset, infatti, propone Matrimonio a Parigi, un film con Massimo Boldi e Biagi Izzo incentrato sul rapporto equivoco tra i due che darà vita ad una serie di divertenti eventi. Un modo per passare il tempo in modo spensierato e godersi un film godibile e senza troppe pretese.

Matrimonio a Parigi è una pellicola del 2011 prodotta da Medusa e Sky Cinema e distribuita in tutte le sale italiane. Un mix di comicità e commedia in un’ora e mezza di risate assicurate. Tra gli interpreti, oltre ai già citati Massimo Boldi e Biagio Izzo, troviamo Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana Bernardis e Paola Minaccioni.

Matrimonio a Parigi, di cosa parla

La trama di Matrimonio a Parigi è tanto semplice quanto in grado di elaborare una serie di sketch comici basati sul dualismo tra i due protagonisti. Uno imprenditore e proprietario di una tv locale, e soprattutto un ‘traffichino’ che si vanta di eludere i controlli fiscali per evadere il fisco. Una tracotanza che lo porterà però a fare spiacevoli incontri.

L’altro protagonista, infatti, è un ispettore della guardia di finanza ligio al dovere, tanto da non guardare in faccia nemmeno i gradi parentali quando si tratta di evasione. I due si incontreranno casualmente su un treno che li sta portando dai figli che studiano nella stessa università. L’imprenditore, come suo solito, svelerà il suo vizio di evadere le tasse, a quando scoprirà che il suo interlocutore è un ispettore della finanza si darà alla fuga dando vita ad una serie di eventi comici che coinvolgeranno anche i figli dei due protagonisti.