Mattarella, il discorso: “Covid non sconfitto, rafforzare sanità”

(Adnkronos) – “Dal Covid -purtroppo non ancora sconfitto definitivamente– abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare”. E’ un passaggio del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato si sofferma sul tema del covid in Italia. L’argomento oggi è tornato sotto i riflettori per l’ondata di contagi in Cina e per i timori di ripercussioni sugli altri paesi.

“Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone. Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive”, dice Mattarella.