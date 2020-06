Era attesa, ma alla fine è saltata: ma la presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset ci sarà, si farà, e prepara annunci importanti. Già, ma quando? E che cosa prevede tra le novità? Saranno confermati i rumors delle ultime ore?

Mediaset, quando ci sarà la presentazione dei palinsesti: il comunicato

Come noto, a fronte della perdurante situazione sanitaria ancora a rischio a causa del coronavirus, Mediaset ha rinunciato per il momento al classico evento di presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti. Lo ha per appunto reso noto l’ufficio stampa dell’emittente, chiarendo che la programmazione 2020/2021 del Biscione verrà comunque rivelata senza alcun meeting prima della pausa estiva.

Ma per appunto, quando e come? Questo è stato l’annuncio di Mediaset.

“Anche quest’anno avremmo voluto organizzare la presentazione alla stampa della ‘Nuova stagione Tv’ in stile Mediaset: un momento di lavoro ma anche di allegria e di festa come ha sempre desiderato Pier Silvio Berlusconi. Abbiamo atteso fino a oggi, ma arrivati a metà giugno dobbiamo prendere atto che è ancora impossibile ipotizzare un appuntamento di questo tipo in luglio. Comunicheremo comunque i nuovi palinsesti prima del break estivo“

Questo è quanto si legge in una nota di Mediaset. Lo scorso anno l’azienda aveva presentato i programmi in una serata-evento a Santa Margherita e Portofino. Naturalmente il Covid-19 ha impedito quest’anno di ripetere.

“Se poi il clima sanitario lo consentirà, speriamo di poter programmare un incontro conviviale con la stampa all’inizio della stagione tv, i primi di settembre“, si legge nel comunicato Mediaset.

In casa Rai si è scelto di tenere la presentazione dei palinsesti agli investitori e alla stampa, pur con rigide indicazioni. Dopo lo slittamento deciso nei giorni scorsi, Viale Mazzini svelerà la propria programmazione il 9 luglio.