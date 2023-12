Meloni: “Antisemitismo cancro da sconfiggere”

(Adnkronos) – ”L’antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere”. Così la premier Giorgia Meloni in collegamento video alla presentazione del libro ‘PhotoAnsa2023’. ”Penso che non si possa trattare” il conflitto in Medio Oriente ”se non si riparte dall’orrore di Hamas, dalla ferocia disumana che non ha risparmiato donne e bambini e che racconta la disumanizzazione dell’altro e io penso che debba essere condannata senza ambiguità perché se ci abituiamo all’orrore, abbiamo un problema serio”, ha detto Meloni.

Quanto all’Ucraina, “è giusto continuare a sostenere l’Ucraina, banalmente perché se consentiamo che saltino le regole del diritto internazionale, gli scenari di crisi si moltiplicheranno”, ha sottolineato la premier.

Sul Mes Meloni ha lanciato una stoccata alle opposizioni, a cominciare dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. C’è una ”domanda che faccio alle opposizioni: voi siete stati al governo 4 anni, se il Mes era così fondamentale, perché non l’avete ratificato in tempi rapidi?”, ha detto Meloni. “Vedo un dibattito molto italiano e ideologico. Testimonia la strumentalità di certe posizioni. Non si può parlare del Mes se non si conosce il contesto…”.

La premier ha parlato anche del patto di stabilità. ”Il tema per noi è degli investimenti. Dopodiché la trattativa, come sapete, è aperta. Noi stiamo portando avanti un approccio pragmatico e credo che non si possa dire di sì a un patto di stabilità che nessuno Stato potrebbe rispettare perché non sarebbe serio da parte nostra. Io vedo spiragli per una soluzione seria che tenga conto del contesto in cui operiamo”, ha affermato la presidente del Consiglio.