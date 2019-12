Meloni: “Conte dice l’esatto contrario di quello che serve all’Italia”

Anche lei, come tutti, ha ascoltato attentamente il discorso pronunciato dal premier Conte da Villa Madama. Ed anche lei, come è normale che l’opposizione faccia, non condivide minimamente quanto affermato dal presidente del Consiglio: “Questo governo prima va a casa e meglio è. Conte annuncia che l’orizzonte programmatico del suo governo si basa sul patto Pd-M5S – incalza la leader di Fdi – Questo vuol dire più tasse e debito, meno libertà di produrre e intraprendere, confini aperti e giustizialismo. È l’esatto contrario di quello che serve all’Italia. A questo si aggiunge la moltiplicazione delle poltrone – osserva ancora la Meloni – Conte raddoppia i ministri invece che aumentare i fondi per scuola e università. Zero soldi per due poltrone: un capolavoro“.

