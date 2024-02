Meloni-Schlein, al via contatti tra gli staff per il duello tv

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende, oggi 16 febbraio, sono stati avviati dagli staff i contatti in vista del confronto tv tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la segreteria del Pd, Elly Schlein.

Dettagli e modalità verranno definiti nei prossimi incontri, si apprende da fonti degli staff della premier Giorgia Meloni e della segretaria dem Elly Schlein.

Era stata la segretaria dema a lanciare il guanto di sfida a Giorgia Meloni a metà dicembre: “Sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di persona. In televisione o in un altro luogo – aveva scandito Schelin – . Io non ho paura del confronto con lei su niente”. Una sfida a cui Meloni, sollecitata dai cronisti su un faccia a faccia entro le europee aveva risposto con un “volentieri” riconoscendo – tra i mugugni del resto delle opposizioni – la leader Pd come ‘competitor’.

Entusiaste invece le tv già da tempo al lavoro per accaparrarsi l’evento mediatico. In pole ci sarebbero, stando ai rumors, SkyTg24 e Porta a Porta che già all’indomani del sì al confronto delle due leader starebbero lavorando ai fianchi i rispettivi staff per passare alla fase operativa. Ma non è escluso che, in memoria del ‘braccio di ferro’ tra Berlusconi e Occhetto del 1994 non sia il Tg di Enrico Mentana ad accaparrarsi il match.