Meloni: “Vogliamo un diverso atteggiamento sulla scena internazionale, che non significa distruggere l’Ue od uscirne”

Davanti alle rilevazioni stilate dalle varie aziende di ricerca e sondaggi, ad un mese esatto dalle elezioni, Fratelli d’Italia risulta essere ancora il partito maggiormente indicato dagli italiani nelle intenzioni di voto. Oltretutto, sempre stando ai sondaggi, oltre che comparire – dopo Draghi e Mattarella – come il politico più ‘apprezzato’, Giorgia Meloni ed il suo partito sono il ‘piatto forte’ della coalizione di centrodestra, fino a ieri data per vincente alle prossime elezioni con almeno 15 punti d distacco dal centrosinistra.

Ad un mese dalla elezioni Giorgia Meloni fa sempre più paura: più la delegittimano e più il suo consenso cresce

Insomma ce ne è abbastanza perché la Meloni attiri su di sé l’odio e l’inimicizia di molti leader avversari. Andando puntualmente ‘a vuoto’, il segretario dem ha inutilmente tentato di demonizzarla, rispolverando gli ormai lontani fantasmi di un Ventennio che non interessa più a nessuno. Altri hanno cercato il ‘marcio’ all’interno del suo schieramento, ma niente da fare: Fdi resta saldamente in testa alla lista dei partiti maggiormente favoriti. Dal canto loro, i ‘fini intellettuali radical chic’ (per modo di dire), hanno tentato anche la ‘carta geo-politica’, delegittimando la Meloni a livello internazionale, dipingendola addirittura come una ‘nemica della Ue’.

Meloni: “Non vogliamo distruggere l’Europa, lasciare l’Ue, non vogliamo fare cose pazze”

Così oggi, dopo aver replicato all’infinito il suo reale pensiero rispetto all’Europa alla ‘pletora di sordi’ che in Italia la vedono come il diavolo, Giorgia Meloni ha deciso di rilasciare un’intervista alla celebre agenzia di stampa ‘Reuters’, dove ha ribadito – senza il ‘pericolo di fraintendimenti’ – le sue visioni in merito alla ‘politica estera’: “Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale, ad esempio nei confronti della Commissione Europea, (ma) questo non significa che vogliamo distruggere l’Europa, che vogliamo lasciare l’Europa, che vogliamo fare cose pazze“.

Meloni: “La difesa dell’interesse nazionale è importante per noi come lo è per i francesi e per i tedeschi”

Questo, ha tenuto a rimarcare la leader di Fdi, “Significa semplicemente spiegare che la difesa dell’interesse nazionale è importante per noi come lo è per i francesi e per i tedeschi“.

Meloni: “Abbiamo messo su carta alcune cose che dipendono dai conti dello Stato. Faremo la legge di bilancio entro i parametri richiesti”

Quindi, ha poi spiegato ancora la Meloni, “Sono molto cauta… Nessuna persona responsabile, prima di avere un quadro completo delle risorse che possono essere investite, può immaginare di rovinare le finanze del Paese. Abbiamo messo su carta alcune cose che dipendono dai conti dello Stato. La prima cosa che dovremmo fare sarebbe la legge di bilancio e abbiamo chiaramente intenzione di farla entro i parametri richiesti“, ha poi ‘rassicurato’ la leader di Fdi concludendo.

Max