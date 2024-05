“Mentre la politica continua a litigare, gli italiani fanno sempre più debiti per curarsi”, torna a denunciare l’Associazione Codici

“Non c’è limite alle richieste di prestito, ma quanto sta accadendo nel settore sanitario merita una riflessione attenta”. Questo è il giudizio dell’associazione Codici in merito all’aumento delle richieste di prestiti per accedere alle cure mediche registrato recentemente da un’analisi di Facile.it.

Salute e povertà, il Codici: “Il boom dei malati indebitati è un’emergenza che merita la massima attenzione, rimaniamo allibiti da come la politica sta affrontando il problema”

“Siamo di fronte ad uno scenario allarmante – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e sinceramente rimaniamo allibiti da come la politica sta affrontando il problema. In questo clima perenne da campagna elettorale assistiamo ad un continuo scaricabarile, a polemiche che non spostano di un millimetro la questione. Il boom dei malati indebitati è un’emergenza che merita la massima attenzione. L’analisi di Facile.it parla chiaro e dice che ormai sempre più persone richiedono un prestito per garantire cure mediche, che chi se lo può permettere si rivolge al privato anche per esami meno costosi per aggirare i tempi delle liste d’attesa per i servizi offerti dal sistema sanitario nazionale. Il valore dei prestiti per le visite supera il miliardo di euro ed il dato è destinato ad aumentare”.

Salute e povertà, il Codici: “Molti pazienti con redditi bassi sono stati costretti a rimandare o, addirittura, a rinunciare alle cure sanitarie non potendo accedere al SSN”

Dunque, prosegue il Segretario Nazionale dell’Associazione, “Molti pazienti con redditi bassi sono stati costretti a rimandare o, addirittura, a rinunciare alle cure sanitarie non potendo accedere al SSN e non potendo sostenere i costi della sanità a pagamento. Tanti italiani rinunciano ad altre spese per sostenere quelle sanitarie. Tutto questo è inaccettabile e scandaloso. Spesso si abusa del termine emergenza, ma non troviamo altre parole per descrivere lo stato della sanità italiana, guardando anche al futuro”.

Ma il peggio, conclude amaramente Giacomelli, è che in tutto ciò “Il quadro è destinato a peggiorare, serve un intervento urgente per evitare che la situazione precipiti”.

Ricordiamo che l’associazione Codici è impegnata da anni in un’attività di assistenza per tutelare i diritti dei cittadini anche in campo sanitario.

Ricordiamo che l'associazione Codici è impegnata da anni in un'attività di assistenza per tutelare i diritti dei cittadini anche in campo sanitario.

