Messaggi inappropriati ad alcune colleghe, si dimette Overmars: ex stella e dirigente dell’Ajax

Brutta disavventura per Marc Overmars. L’ex stella del calcio olandese, dal 2012 direttore sportivo dell’Ajax, si è dimesso a causa di una “serie di messaggi inappropriati” inviati ad alcune colleghe, emersi a seguito di un’indagine interna condotta dal club olandese. Overmars, letto il rapporto, ha deciso di allontanarsi dal club e, in una nota, si è scusato per il suo comportamento.

Overmars, prima di diventare direttore sportivo, è stato un giocatore dell’Ajax. Uno dei più forti. Tanto da arrivare a vincere anche la Champions League nel 2015. Lascia il club nel modo peggiore: “Mi vergogno. La scorsa settimana sono stato messo davanti a un rapporto sul mio comportamento e su come questo abbia influito sugli altri”, ha scritto in una nota.

Continua il suo messaggio: “Purtroppo, non mi ero reso conto che stavo superando il limite, ma questo mi è stato reso evidente negli ultimi giorni. All’improvviso ho sentito un’enorme pressione. Mi scus. Questo comportamento è inaccettabile. Ora me ne rendo conto anch’io, ma è troppo tardi. Non vedo altra possibilità che lasciare l’Ajax”.

Conclude: “Questo ha anche un forte impatto sulla mia vita privata. Per questo chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia. Sulla questione il presidente del consiglio di sorveglianza dell’Ajax ha detto: “E’ devastante per le donne che hanno dovuto avere a che fare con questo comportamento. Appena lo abbiamo saputo, abbiamo agito immediatamente”.