Messina, lite in strada tra ragazzini: 12enne accoltellato da coetaneo

(Adnkronos) – Un 12enne è stato accoltellato a Messina da un coetaneo al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta lo scorso 30 gennaio in strada al Villaggio Aldisio, dove la vittima è stata colpita all’addome da un 13enne armato di coltello. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico dove il 12enne era stato trasportato non in pericolo di vita.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso grazie al racconto di alcuni testimoni e ad altri accertamenti di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire al 13enne, che, non imputabile per via dell’età, è stato segnalato alla Procura dei minori di Messina. Il 12enne ferito, che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze, è stato trattenuto in osservazione in ospedale e successivamente dimesso.