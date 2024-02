Metalmeccanici – Palombella (Uilm): “280 euro di aumenti salariali e 35 ore per tutti al centro del rinnovo contrattuale”

“Dopo l’approvazione degli organismi nazionali di Fim Fiom Uilm si apre la lunga e complicata stagione dei rinnovi dei contratti nazionali. Non siamo preoccupati dalla trattativa che si aprirà con Federmeccanica e Assistal nei primi giorni di aprile perché la nostra piattaforma risponde ai bisogni e alle necessità dei lavoratori”.

Contratto metalmeccanici, la Uilm: “Abbiamo messo al centro delle nostre richieste l’avvio della sperimentazione della riduzione di orario di lavoro”

E’ ancora una volta Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, a commentare la situazione relativa allo stato occupazionale legato al destino di Acciaierie d’Italia (l’ex Ilva i particolare), “Un aumento salariale di 280 euro nel triennio 2024-2027 rappresenta una risposta importante ai lavoratori che stanno soffrendo per l’alta inflazione. Questo aumento si aggiunge ai quasi 300 euro che i lavoratori percepiranno grazie al contratto che scadrà a giugno 2024. Inoltre abbiamo messo al centro delle nostre richieste l’avvio della sperimentazione della riduzione di orario di lavoro a parità salariale a 35 ore per poi estenderla a tutti i lavoratori del settore”.

Contratto metalmeccanici, la Uilm: “Uno strumento fondamentale per affrontare gli effetti occupazionali della transizione ecologica, digitale e dell’intelligenza artificiale”

Inoltre, spiega ancora il sindacalista dei metalmeccanici, “Questo sarà uno strumento fondamentale per affrontare gli effetti occupazionali della transizione ecologica, digitale e dell’intelligenza artificiale e le crisi industriali. Chiederemo al Governo di prevedere misure che agevolino la riduzione dell’orario di lavoro, a partire dai circa 20 miliardi di euro spesi ogni anno per ammortizzatori sociali che impoveriscono i lavoratori e non danno risposte per il futuro occupazionali”.

Contratto metalmeccanici, la Uilm: “Aumento e rafforzamento della sicurezza e dei diritti, a partire dalla parità di genere e alla forte limitazione dei contratti precari”

“La piattaforma comprende anche altri punti importanti – aggiunge il Segretario generale Uilm – come misure specifiche per implementare e migliorare la formazione, anche in periodi in cui si utilizzano ammortizzatori sociali, aumento e rafforzamento della sicurezza e dei diritti, a partire dalla parità di genere e alla forte limitazione dei contratti precari”.

Contratto metalmeccanici, la Uilm: “Questo contratto dovrà rappresentare una svolta per il nostro settore”

Secondo il segretario generale della Uilm “Questo contratto dovrà rappresentare una svolta per il nostro settore, dovrà dare le basi e gli strumenti per affrontare le sfide epocali che già abbiamo di fronte, per salvaguardare l’occupazione, le filiere industriali e l’economia italiana continua”.

Contratto metalmeccanici, la Uilm: “Sappiamo che ci troveremo di fronte aziende che non accetteranno le nostre proposte ma noi ci batteremo”

Dunque, conclude Palombella, “Siamo pronti alla trattativa, sappiamo che ci troveremo di fronte aziende che non accetteranno le nostre proposte ma noi ci batteremo con ogni mezzo per arrivare a un contratto che segni la storia del nostro Paese e indichi la strada agli altri contratti nazionali scaduti”.

