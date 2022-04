Meteo a Roma e nel Lazio, possibile neve

Meteo a Roma e nel Lazio, torna l’inverno: possibile neve ai 500 metri. Non solo pioggia, ma molto freddo e possibili nevicate intorno ai 500 metri. E’ quanto emerge in base alle previsioni meteo a Roma e nel Lazio quando, nel corso del weekend, soprattutto sabato si accentuerà il rischio a causa dell’arrivo di una massa di aria fredda di matrice artica.

Secondo quanto emerge dai report oggi, venerdì, sarà una giornata caratterizzata da piogge abbondanti a tratti anche forti su gran parte della regione, in particolare sulle province di Roma, Rieti, Frosinone e Latina dove non si escludono locali nubifragi. Nella giornata di sabato cellule temporalesche si assoceranno a probabili grandinate e nevicate che potranno cadere in collina fino quote molto basse per il periodo, intorno a 300-500m ma in caso di rovesci intensi persino più in basso”.

Domenica situazione migliorerà con ampie aperture e rischio di pioggia basso: “Le temperature sono previste in netta diminuzione soprattutto sabato quando le massime non saliranno oltre i 10°C con minime intorno ai 5°C.