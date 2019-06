Meteo, in settimana picchi di caldo record: la situazione

Quella che è appena iniziata sarà una settimana che batterà tutti i record per il caldo. Le previsioni meteo allertano la popolazione soprattutto del Nord Italia, dove saranno toccate temperature anche di 42-43 gradi.

Meteo, in settimana picchi di caldo record: previsioni e temperature per tutte le regioni

Le regioni maggiormente interessate dall’ondata di caldo saranno il Piemonte, con Alessandria, Asti e Vercelli; la Lombardia con il Pavese, il Veneto con Rovigo e infine l’Emilia-Romagna con Ferrara.

Aggiornamento ore 10.00

Il caldo record per la stagione, in particolare per il nord Italia, avrà il suo picco fra giovedì e venerdì. Qualche grado in meno, ma temperature sempre altissime per il resto dell’Italia, che non scenderà sotto i 38 gradi, e la sola Liguria a beneficiare di temperature leggermente meno alte.

Aggiornamento ore 12.00

Nel centro Italia la situazione del caldo sarà comunque complicata. In Toscana si oscillerà fra 39 e 40 gradi, così come in Sardegna. Qualche grado in meno a Roma e in Campania, fra 37 e 38 gradi.

Da sabato 29 però ci sarà una breve tregua: temperature in lieve calo per un po’, per poi risalire fino al 3-4 luglio, in cui arriveranno i primi fenomeni temporaleschi.

Aggiornamento ore 14.00