Meteo Roma 30 Giugno 2022: che tempo fa oggi, previsioni, sole, pioggia

Meteo Roma 30 Giugno 2022. Che tempo farà oggi a Roma? Quali sono le previsioni meteo che sono indicate dagli esperti del settore per il giorno 30 Giugno 2022? Cosa c’è da aspettarci, fin dalle prime ore del giorno e poi nel corso della giornata del 30 Giugno 2002 dal punto di vista della meteorologia?

Ecco che cosa è previsto sul fronte meteo per oggi 30 Giugno 2022 nella Capitale? Quale clima si devono aspettare i romani, i turisti e in genere tutti coloro i quali si trovano nella città eterna oggi?

Meteo Roma 30 Giugno 2022: le news sul clima della Capitale

Come sappiamo, quello del meteo è uno dei temi di maggior interesse, il classico ‘trend topic’ globale, argomento di discussione fin dalle prime luci dell’alba, ovunque – in casa, in strada, a lavoro, a scuola – e un inevitabile parametro a cui attenerci e a cui affidarci nel cammino delle nostre giornate: dal momento che, come si sa, è dal meteo e dalle condizioni atmosferiche che molte delle nostre attività, scelte e impegni dipendono.

Le previsioni meteo, naturalmente, interessano a tutti, a prescindere da quelli che siano gli obblighi o gli appuntamenti a cui si è indirizzati. Allora andiamo insieme a vederci chiaro, per prepararci ad ogni evenienza, e per avere un quadro complessivo della questione atmosferica oggi nella Capitale.

Meteo Roma 30 Giugno 2022: che tempo fa oggi

Meteo per il 30 Giugno 2022 a Roma? Che tempo farà nell’Urbe oggi? Quali sono le previsioni quotidiane che sono state indicate dai principali esperti del settore?

Quella che si prospetta, per oggi, 30 Giugno 2022 è quanto segue.

Giornata perlopiù serena e afosa, temperatura minima 18°C, massima 35°C, min 18°C.

Nel merito: sole e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Nel corso della giornata di oggi la temperatura massima verrà toccata alle ore 14 e sarà di 35°C, la minima di 18°C alle ore 6.

I venti perlopiù sono indicati come deboli da Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati sopraggiungendo da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 17km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con picchi di circa 6km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.5, corrispondente a 1021W/mq.

Meteo Roma: che tempo ha fatto ieri

Quando a mercoledì 29 Giugno a Roma si è vissuta una giornata prevalentemente calda con cielo sereno, temperatura minima 22°C, massima 33°C, con sole e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 21km/h, alla sera deboli da Nord-Ovest con intensità tra 9km/h e 17km/h.