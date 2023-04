Migranti, Alarm Phone: “60 a rischio in zona Sar Malta su 2 barche”

(Adnkronos) – Due barchini con a bordo circa 30 persone ciascuno sono stati segnalati da Alarm Phone in area Sar Maltese. “La mancata assistenza di Malta mette a rischio 60 vite”, dice l’ong in contatto con i due gruppi in difficoltà. Secondo l’organizzazione non governativa le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un’operazione di soccorso. “Il tempo sta peggiorando rapidamente. I soccorsi sono necessari ora”. La prima imbarcazione segnalata da Alarm Phone, rimasta senza carburante, sarebbe partita dalla Cirenaica sabato scorso.

“Sea Bird 2 l’ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la disponibilità a recarsi sul luogo, ma la Mrcc maltese gli ha intimato di procedere verso la sua rotta”, dicono dalla Life Support di Emergency, che sabato ha concluso il salvataggio di 55 persone e che si sta dirigendo al porto assegnato di Marina di Carrara. La nave umanitaria ha segnalato alla Mrcc italiana la propria disponibilità a intervenire. “Abbiamo ricevuto la risposta di procedere verso il porto assegnato di Marina di Carrara senza cambiamenti di rotta”, dicono dall’ong, spiegando di aver segnalato la propria disponibilità anche alla Mrcc maltese senza avere risposta.

“Chiediamo che queste persone vengano assistite il prima possibile e rinnoviamo la nostra disponibilità alla Mrcc italiana e maltese per intervenire: non possiamo lasciare che si consumi l’ennesima tragedia evitabile in questo tratto di mare”, dice Emanuele Nannini, capomissione della Life Support.