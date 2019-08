Milan, ufficiale l’arrivo di Leao: il saluto del giocatore al Lille

È arrivato a Milano martedì, si è sottoposto alle visite mediche e firmato il contratto che lo legherà alla società rossonera. Ora è ufficiale: Rafael Leao è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo lo stesso club rossonero tramite un comunicato:

“AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L’attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale”.

Milan, il saluto di Leao

Intanto tramite il suo profilo Instagram, Leao ha salutato il Lille, suo vecchio club, con un lungo messaggio: “E’ con grande tristezza che dico addio a questo grande club che mi ha accolto a braccia aperte mentre ero in una situazione difficile. Qui ho avuto l’opportunità di mostrare il mio calcio. Porterò sempre questo club nel cuore.

Ringrazio anche tutti i tifosi che mi hanno sostenuto dall’inizio, spero che facciate bene in Champions League come abbiamo fatto in campionato lo scorso anno. Non vi ringrazierò mai abbastanza”.