Milano: spacciano droga in un auto a noleggio, le dosi nascoste nel reggiseno

Continuano gli arresti per spaccio, nella serata di Lunedì gli agenti della polizia, impegnati nella prevenzione del commercio illegale di droga hanno notato una donna a bordo di una macchina che sostava davanti ad un passo carraio in via Pisacane. Insospettiti hanno atteso le mosse della donna, poco dopo è salito a bordo della macchina (presa a noleggio), un uomo di 36 anni pregiudicato per rapina, spaccio, furto e truffa.

Insieme i due si sono spostati verso via Marco d’Agrate e hanno sostato davanti ad un portone; poco dopo si è avvicinato un ragazzo al finestrino anteriore del passeggero e dopo aver confabulato un pò con i 2 ha acquistato 2 dosi di cocaina.

Immediato l’intervento degli agenti che ha colto in flagrante lo spaccio fermando i 2.

Da un ulteriore controllo è emerso che la donna, 47 enne, aveva custodite nel reggiseno 5 dosi di cocaina identiche a quelle venduto poc’anzi.

Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.