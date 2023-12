Milano, torna la Fashion Week uomo: la data

Dal 12 al 16 gennaio, la Milano Fashion Week Men’s Collection autunno/inverno 2024/2025 farà il suo ritorno con una serie di debutti e la partecipazione di rinomati stilisti. Il calendario, che comprende 27 sfilate fisiche e digitali, 39 presentazioni e otto eventi, è stato presentato oggi a Palazzo Giureconsulti da Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda Italiana, e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico con delega alla moda e design del Comune di Milano.

Numerose sono le novità, tra cui il debutto in passerella di Stone Island e il ritorno in calendario di marchi illustri come Fendi e Gucci. Tra gli eventi di spicco, l’inaugurazione il 12 gennaio alla Triennale della mostra di Kiton ‘Tailoring school. A journey into education’. Carlo Capasa ha sottolineato che “creatività, innovazione, qualità e sostenibilità sono le leve principali per il continuo sviluppo del sistema della moda italiana. Il calendario della Fashion Week che presentiamo oggi si rivela ricco di appuntamenti che dimostrano il primato italiano nella moda maschile”.

La Milano Fashion Week Men’s Collection sarà un’occasione per esaltare “la creatività e lo stile delle più prestigiose maison e di stilisti emergenti, ma anche per promuovere le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l’innovazione e la responsabilità ambientale e sociale”, ha dichiarato l’assessora Cappello. Ha inoltre sottolineato che “la moda rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita economica, l’occupazione e la reputazione internazionale di Milano, mai così attrattiva come in questo ultimo anno”.