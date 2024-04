Mobilità Roma – F.de Gregorio (Azione): “Presentata un’interrogazione sul bando delle licenze dei nuovi taxi”

“Il Campidoglio sia chiaro e comunichi una data certa per la pubblicazione del bando per le licenze dei nuovi taxi: turisti e romani sono sempre più esasperati e il prossimo Giubileo, con i suoi 35 milioni di pellegrini dati in arrivo, non potrà che appesantire una situazione già grave.

Attualmente le auto bianche presenti a Roma sono 7.838, un numero evidentemente insufficiente a coprire le necessità dell’utenza, al punto che, già nei mesi scorsi, l’Antitrust aveva bacchettato il Campidoglio e sollecitato il bando per l’assegnazione di nuove licenze. Ad oggi, però, non si conoscono né il contenuto dell’avviso pubblico né l’esatta tempistica della sua pubblicazione.

Per questo motivo nei giorni scorsi ho protocollato un’interrogazione urgente. Ora mi aspetto che Sindaco e assessore facciano luce su una serie di questioni e chiariscano, ad esempio, se le licenze permanenti e quelle stagionali saranno o meno a titolo oneroso e quale sarà il destino dei 900 sostituti alla guida, che oggi sostituiscono i titolari dei taxi quando questi ultimi sono impossibilitati a svolgere il proprio lavoro”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

Max