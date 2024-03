Mobilità Roma – Meleo (M5S)-Canale (LCR): “Ennesimo incidente su Vigna Murata paralizza l’Ardeatino”

“L’ennesimo grave incidente avvenuto stamane alle 5 del mattino su Vigna Murata ha bloccato sino alle 11.00 l’intero quadrante Cecchignola–Ardeatina-Grotta Perfetta. Molti cittadini di Fonte Meravigliosa, Cecchignola, Roma 70, Colle di Mezzo ed Ottavo Colle sono rimasti bloccati a casa senza poter uscire dal proprio quartiere per recarsi a lavoro. Completamente bloccata la viabilità verso la metro B Laurentina e il centro.

Non più tardi di domenica avevamo chiesto di dare presto corso agli atti, votati più di un anno fa dai Municipi VIII e IX, per la messa in sicurezza di Vigna Murata, del sistema rotatorio dell’ex Dazio e dell’intera mobilità del quadrante.

Dispiace sottolineare che siano rimasti fermi al palo interventi urgenti, quali il posizionamento di autovelox fissi, e che i lavori di mobilità previsti siano bloccati. Non solo: continuano a non pervenire risposte alle interrogazioni, presentate più di un anno fa, in merito alla sicurezza di Vigna Murata e ai servizi indispensabili per le nuove cubature di Cecchignola Sud, Cecchignola Ovest e Colle delle Gensole.

Intanto, le case a Cecchignola e Ardeatina continuano a moltiplicarsi, con aggravio sulla mobilità generale dell’intero quadrante. Il Sindaco Gualtieri prenda in mano la situazione: non si può più attendere“.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Max