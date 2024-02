Mobilità Roma – Meleo (M5S): “Terzo nulla di fatto per la stazione Pigneto, presenterò interrogazione”

Mobilità Roma – Meleo (M5S): “Terzo nulla di fatto per la stazione...

“Il terzo nulla di fatto: alla stazione Pigneto i cantieri restano fermi e creano solo disagi ai cittadini. Per la terza volta nessuna impresa ha risposto al bando per realizzare questo nodo ferroviario cruciale, che dovrebbe fare da raccordo anche con la metro C.

Una vicenda che va immediatamente approfondita e chiarita; ma soprattutto va cercata una soluzione veloce. Siamo davanti a un’altra grande opera prevista per il Giubileo che rischia di restare lettera morta. Ho depositato un’interrogazione al Sindaco per chiedere una risposta rapida e puntuale, quanto mai necessaria per i cittadini del quadrante“.

Così in una nota la capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, Linda Meleo.

Max