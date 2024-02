Mobilità Roma – Raggi-De Santis-Canale: “Il Pd boccia la nostra mozione su miglioramento viabilità nel quadrante Torrino-Mezzocamino”

“Fatichiamo a comprendere le ‘motivazioni’ che hanno indotto il Partito Democratico a bocciare, in Aula Giulio Cesare, la nostra mozione sul miglioramento della viabilità – richiesta dai cittadini – in vista della nuova stazione di Torrino Mezzocammino la cui gara partirà entro il 15 giugno 2024.

La stazione Metromare spostata in via di Trafusa, risolta la questione parcheggio multipiano che sarà realizzato da Astral, necessita infatti di interventi sulla viabilità al fine di evitare un consistente incremento di traffico di attraversamento nel quartiere.

A tal proposito, la nostra mozione impegnava Gualtieri e la Giunta a realizzare l’allargamento della rotonda di piazza Mario Uggeri e dell’ultimo tratto di via di Mezzocammino volto a consentire il doppio senso di marcia, nonché la realizzazione di una rotatoria per una migliore gestione dello sfiocco di via di Mezzocammino.

Un’opera che avrebbe consentito di decongestionare il traffico nel quadrante con evidenti benefici per la viabilità e per i cittadini, i cui interessi sembrano essere secondari per un’Amministrazione che ha deciso inspiegabilmente di bocciare il nostro atto, in barba al divieto di traffico di attraversamento nei quartieri previsto dal PGTU e dalle normative europee“.

Lo dichiarano, in una nota, la Consigliera Capitolina M5S ed ex Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX, Carla Canale.

