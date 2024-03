Moda Roma – Onorato: “Con la Fondazione Bulgari, la Capitale rafforza la sua leadership mondiale per design, moda e gioielli”

“La nascita della Fondazione Bulgari è un’ulteriore spinta per la leadership di Roma nel mondo in tema di design, gioielli e per tutto quello che concerne il fashion.

La Fondazione porterà nella Capitale investimenti enormi per la tutela del patrimonio artistico e culturale attraverso operazioni di mecenatismo, tramite la valorizzazione e la tutela dell’artigianato e il supporto dei nuovi talenti. Un contributo importante alla crescita professionale delle ragazze e dei ragazzi della nostra città a partire dai quartieri più popolari dove si lavorerà per creare nuove occasioni, per incoraggiare e aiutare concretamente i giovani che vogliono studiare per lavorare in questi settori“.

Lo afferma Alessandro Onorato, Assessore di Roma Capitale ai Grandi eventi, Turismo, Moda e Sport.

“La Fondazione – conclude Onorato – sarà inoltre un’alleata fondamentale per la Capitale su temi come le battaglie per la partita di genere, per la valorizzazione delle radici culturali uniche di Roma e una bandiera che saprà parlare al mondo di quanto belle e importanti siano le diversità“.

