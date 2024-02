Mondiali Atletica 2027 – Celli: “La scelta del Governo di non sostenere Roma, è un schiaffo alla città”. Onorato: “Meloni come la Raggi…”

“Fa male la decisione del Governo di non sostenere la candidatura di Roma per i Mondiali di atletica 2027. Uno schiaffo alla nostra città, la Capitale d’Italia, che è tornata finalmente a vivere una bella stagione di grandi eventi grazie anche ad un’amministrazione che ha deciso di puntare e farsi sempre trovare pronta alle manifestazioni internazionali”.

Mondiali Atletica 2027 , la Celli: “La premier Meloni ed il ministro allo Sport Abodi, sono entrambi romani, una scelta incomprensibile”

Questo il commento espresso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha poi aggiunto, “Una scelta ancora più incomprensibile perché è frutto della volontà della premier Meloni e del ministro allo Sport Abodi, entrambi romani”.

Mondiali Atletica 2027 , l’Ass. ai grandi eventi, turismo, moda e sport, Onorato: “Il no della Meloni è come quello della Raggi alle olimpiadi”

“Meloni come la Raggi. Il no ai Mondiali di Atletica da parte della presidente Meloni e del ministro Abodi ha un precedente nella Capitale paragonabile solo al no alle Olimpiadi dell’ex sindaca Virginia Raggi”, commenta invece Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport, che “L’ennesima occasione persa per lo sport e per la Capitale. Non sostenere la candidatura presentata da Fidal, Coni e da Roma Capitale con il sostegno del sindaco Gualtieri è stata una decisione irragionevole da parte del Governo. Ancora più grave perché viene da una presidente del Consiglio e da un ministro dello Sport che sono romani e ben sanno quanto la nostra città sarebbe stata pronta ad organizzare al meglio questo grande evento sportivo internazionale”.

Mondiali Atletica 2027, l’Ass. grandi eventi, turismo, moda e sport, Onorato: “Senza contare le ricadute positive che avrebbe generato sul turismo e sull’indotto”

Ma non solo, argomenta ancora l’assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport, “Senza contare le ricadute positive che avrebbe generato sulla riqualificazione degli impianti sportivi, sul turismo e sull’indotto. La cosa singolare – ha quindi concluso Onorato, ‘legittimamente’ stizzito – è che il governo Meloni sostiene economicamente le Olimpiadi invernali a Milano, l’Universiadi a Napoli, i Giochi del Mediterraneo a Taranto e le Atp Finals a Torino. In sintesi ha girato le spalle solo alla Roma, la Capitale d’Italia“.

