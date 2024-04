Mondiali di Pizza: tre giovani laziali ‘sul tetto del mondo’: ciascuno di loro ha vinto in una specifica categoria. I complimenti del governatore Rocca

“Complimenti ai tre maestri pizzaioli laziali che ai campionati del mondo della pizza 2024 hanno reso onore alla nostra Regione, distinguendosi per la bontà e la qualità di un prodotto simbolo della cultura gastronomica italiana“.

Lo ha scritto oggi sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Andrea Gallizzi di Roviano – ha quindi spiegato nello specifico il Governatore – ha vinto il World Pizza Team nella categoria ‘Pizza in Pala’. Lorenzo Carletti di Castel Sant’Elia (Viterbo), è invece arrivato primo nel mondo per la sua ‘Pizza Napoletana’ mentre, Domenico Sancamillo, di Bellegra, ha raggiunto la prima posizione nella categoria ‘Pizza in Teglia’”.

Max