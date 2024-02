Morbillo rialza la testa in Ue, si riunisce Comitato di sicurezza

(Adnkronos) – Il morbillo rialza la testa in Europa. E “con l’aumento dei casi in Ue, un approccio coordinato è fondamentale per prevenirne la diffusione” ulteriore del virus e della malattia. “Oggi il Comitato per la sicurezza sanitaria si riunisce per discutere sulla cooperazione in materia di sensibilizzazione, sorveglianza e diffusione delle vaccinazioni che possono aiutare a prevenire la malattia”. Ad annunciarlo via X è Stella Kyriakides, commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare.

L’invito a non abbassare la guardia sul morbillo arriva anche dalla stessa direzione generale Salute e Sicurezza alimentare (Sante) della Commissione europea: “Il morbillo è altamente contagioso e può avere gravi conseguenze sulla salute pubblica. I casi continuano ad aumentare in tutta l’Unione europea”, si legge in un post su X. Il comitato per la sicurezza sanitaria che riunisce oggi le autorità nazionali condividerà “dati e metodi per aumentare la diffusione dei vaccini”. Dalla Dg Salute arriva anche un appello proprio su questo punto: “La vaccinazione previene il morbillo e le complicazioni che può causare. Eppure, nonostante la disponibilità di vaccini sicuri ed efficaci, ogni anno nell’Ue si registrano decine di migliaia di casi. Aiutaci a spargere la voce” sull’importanza di proteggersi.