Morte Andrea Purgatori, giornalista non aveva metastasi al cervello: il risultato degli esami

(Adnkronos) – Non erano presenti metastasi al cervello al momento del decesso di Andrea Purgatori. E’ quanto emerge dai risultati degli esami istologici terminati oggi nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma sulla morte del giornalista.

Oggi si è tenuto un incontro tra i consulenti dei pm e quelli delle parti dopo l’attività effettuata in queste settimane all’istituto di medicina legale del Policlinco di Tor Vergata. Nel procedimento, aperto in seguito a una denuncia dei familiari, risultano indagati due medici per omicidio colposo.