Morte sul lavoro a Roma: le parole dell’assessore Claudia Pratelli

La morte di Catalin Dragos Purda è l’ultima di 35 che nel 2021 si sono registrate nel mondo del lavoro romano. L’assessora capitolina alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli sul luogo della tragedia ha voluto prendere parola.

La Procura indaga per omicidio colposo. La polizia di Stato che indaga dovrà ricostruire quanto avvenuto con la Procura di Roma che, come da prassi, ha avviato una inchiesta per il reato di omicidio colposo. A piazzale Clodio in serata è arrivata l’informativa della polizia e da lì si partirà per accertare eventuali responsabilità. E l’assessore al Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli ha dichiarato: “Non è accettabile morire per lavorare. Stiamo parlando di persone e non di numeri, di troppe persone che perdono la vita ogni giorno e dietro alle quali c’è una famiglia devastata dalla perdita. Però i numeri contano e sono inquietanti: a Roma sono morte 35 persone nei primi 9 mesi del 2021. Una realtà intollerabile che nel settore dell’edilizia assume proporzioni anche più preoccupanti”.

Un dato terribile quello sottolineato da Pratelli che poi ha aggiunto: “Abbiamo tutti il dovere di combattere per il diritto ad un lavoro di qualità e in sicurezza senza accettare mediazioni al ribasso. Questo sarà il mio impegno quotidiano. Alla moglie, al figlio e alla famiglia vanno le sentite condoglianze di tutta l’amministrazione capitolina”.