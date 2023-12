Morto a Gaza accademico e poeta palestinese Refaat Alareer

Refaat Alareer, eminente accademico e poeta palestinese, è deceduto durante un attacco israeliano nella Striscia di Gaza. La sua morte è stata annunciata sui social media da amici e colleghi. Alareer, insegnante presso l’Università Islamica di Gaza e leader della nuova generazione di scrittori della Striscia, ha utilizzato l’inglese come lingua principale nelle sue opere.

Nel contesto degli scontri in corso, l’ONU ha segnalato che solo 69 camion di aiuti umanitari sono entrati nella città assediata, mentre il totale dei militari israeliani uccisi ha raggiunto 91. Nel frattempo, il valico di Kerem Shalom tra Israele e Gaza sarà aperto solo per ispezioni nei prossimi giorni.

La morte di cinque palestinesi, insieme ai feriti, è stata riportata durante scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di Al-Fara in Cisgiordania. Gli scontri nella regione continuano, con accuse di ostacoli alle ambulanze della Mezzaluna Rossa da parte delle forze di occupazione israeliane. Mentre Washington negozia sull’apertura del valico di Rafah per gli aiuti umanitari, il valico di Kerem Shalom rimarrà chiuso per i prossimi giorni, secondo l’agenzia israeliana Cogat.