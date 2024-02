Mpnrr Roma – Santori (Lega): “Gualtieri ‘dimentica’ fondi per 100 progetti, giubileo a rischio”

Mpnrr Roma – Santori (Lega): “Gualtieri ‘dimentica’ fondi per 100 progetti, giubileo...

“Se il sindaco Gualtieri ‘dimentica’ il Giubileo figuriamoci cosa possiamo aspettarci per gli altri piccoli ma utili progetti di periferia. Adesso è purtroppo ancora più chiaro perché tutto è in abbandono, ma se davvero è questo il metodo con il quale Gualtieri e il Pd vogliono amministrare Roma, il Primo Cittadino risparmi alla città e ai suoi abitanti altre umiliazioni e fastidi: si dimetta da commissario straordinario per il Giubileo.

La Capitale alla porte di un appuntamento importante come il l’Anno Santo non può essere trasformata nel ridicolo e invivibile villaggio del flop annunciato, nel quale le uniche opere sono divieti chiusure e caos, e il degrado e l’illegalità sono il primo biglietto da visita. Al disagio quotidiano e all’incuria cui sono sottoposti i romani si aggiunge l’incredibile negligenza del Sindaco e della sua giunta, che ha ‘dimenticato’ di stanziare i fondi nel piano degli investimenti per 100 progetti Pnrr e ora corre ai ripari con una variazione di bilancio di ben 177 milioni.

La Lega non ammette giochi di prestigio e tappabuchi a scatola chiusa: chiede al Sindaco Gualtieri di intervenire in Aula e chiarire quanto accade“.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

