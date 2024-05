Municipio III – F.de Gregorio e L. Pandolfi (Azione): “Bene l’unanimità alla mozione sul salario minimo nei c0ntratti di Roma Capitale”

È stata approvata all’unanimità, anche in Terzo Municipio, la mozione presentata dalla Consigliera di Azione/Lista Calenda Livia Pandolfi, sulla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni del comune di Roma.

“Il voto unanime avvenuto il giorno successivo alla Festa dei lavoratori è stata una scelta molto importante da parte del Consiglio del Terzo Municipio – chiarisce la consigliera Pandolfi – una scelta che tutela i lavoratori e che invita l’amministrazione municipale e capitolina a considerare, tra i parametri positivi per l’aggiudicazione di appalti, servizi, forniture e concessioni, anche una soglia di retribuzione non inferiore a 9 euro l’ora. Non solo. Si valorizzano i contratti collettivi nazionali varati dalle grandi associazioni di categoria e dai sindacati che in genere garantiscono retribuzioni anche maggiori e tutele piene”.

“L’approvazione in terzo municipio segue quella in Regione, in Tredicesimo municipio e in Nono. Mi impegnerò anche in Campidoglio per far adottare l’impegno espresso dalla mozione sulla retribuzione salariale a 9 euro l’ora proprio perché si tratta di una norma di civiltà e che protegge la dignità dei lavoratori che hanno a che fare con il comune di Roma”, conclude il capogruppo capitolino di Azione Flavia De Gregorio.

Max