Municipio IV, De Santis (CR) – Rosati (M5s): “Dipendenti costretti a lavorare in condizioni estreme e a riunirsi per strada con i sindacati”

“Stamane, nel Municipio IV, è accaduto un fatto estremamente grave, increscioso e singolare ai danni dei dipendenti municipali dislocati presso il Municipio del Tiburtino.

Il personale è stato costretto a organizzare un incontro con i Sindacati in strada a causa della mancata concessione, da parte del Municipio, di una sala interna. Nonostante la collaborazione dei Sindacati nel richiedere una giornata disponibile, nessun accordo è stato raggiunto e l’Assemblea composta da oltre 50 persone si è comunque svolta, seppur all’aperto, con il rammarico e la collera dei partecipanti che chiedono maggior rispetto e il sacrosanto diritto di lavorare in ambienti dignitosi. Le condizioni in cui versano gli uffici municipali, infatti, è a dir poco disastrosa, con rilevanti infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, l’amianto nella pavimentazione e nel massetto sottostante del secondo e terzo piano e servizi igienici non adeguati.

Di contro, le stanze del Presidente del Municipio e della Giunta Municipale sono nuove extralusso, con pavimentazione in parquet e bagni nuovissimi dotati anche di docce.

E’ forse questa la concezione di rispetto che il Presidente del Municipio – assente all’Assemblea odierna – nutre nei confronti di chi, ogni giorno, consente il regolare svolgimento del servizio pubblico nel territorio da lui governato?“.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Civica Raggi Antonio De Santis e e il consigliere M5S del Municipio IV Stefano Rosati.

Max