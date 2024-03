“Il dibattito pubblico sui limiti di velocità di 30 km/h e zone 30 in città, si anima a causa di posizioni contrapposte. C’è chi vuole la sicurezza stradale favorendo la mobilità dolce, la tutela dei pedoni e il trasporto pubblico, e chi invece preferisce l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati, di fatto guidando verso l’orizzonte di un mondo meno sostenibile.

La Proposta di Legge (PdL) sul nuovo Codice della Strada tanto voluta e promossa dal Ministro Salvini, se approvata, svuoterebbe i Comuni dei poteri necessari sugli indirizzi e interventi da adottare per la sicurezza stradale, contraddicendo di fatto il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030.

Lo stesso Governo Meloni facendo propria la PdL di Salvini, mostra di preferire i consensi di pancia del potenziale elettorato piuttosto che garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità fisica dei cittadini. A questo punto mi domando, chi ha scelto di inserire nella denominazione del Ministero governato da Salvini, le parole “infrastrutture e mobilità sostenibile”? Un personaggio come Salvini sempre a favore del consumismo, della circolazione spinta delle auto, del petrolio, con “mobilità sostenibile” cosa ha a che fare?

Noi andiamo in direzione opposta al Governo Meloni sia in Campidoglio che nei Municipi, presentando una proposta di deliberazione – di iniziativa consiliare M5S – per istituire il limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade della Capitale interessate da sedi scolastiche di ogni ordine e grado.

Oggi, nel mio intervento in Aula consiliare del Municipio Roma X, ho illustrato il lavoro che stiamo portando avanti al riguardo ed ho dimostrato senso di responsabilità politica votando e sottoscrivendo anche la mozione del collega Bozzi, riveniente dalle indicazioni fornite dalla mobilitazione nazionale. Mobilitazione che, non a caso, chiede la sospensione della discussione parlamentare della proposta di legge leghista e l’avvio di una pubblica, partecipativa. Contro l’imposizione di scelte delegittimanti calate dall’alto.”

Alessandro Ieva.

