Municipio Roma X – Il M5S: “In via di Malafede, la sicurezza stradale è nulla, urgente la ripresa dei lavori”

“I lavori di manutenzione straordinaria di Via di Malafede e Via Scartazzini si sono arenati a quasi tre anni fa. Per inadempienza dell’impresa edile affidataria, dopo un tentativo fallito di accordo bonario a fine aprile 2021 per la ripresa dei lavori, il Municipio ha risolto definitivamente l’appalto nell’estate dello stesso anno. Da quel momento l’iter si è bloccato tanto più che nel 2022 è stato richiesto un parere all’Avvocatura Capitolina, ancora non pervenuto al Protocollo del Municipio e di cui dunque non c’è traccia.

Generandosi grande confusione e immobilismo amministrativo, abbiamo chiesto di poter prendere visione degli atti, dalla risoluzione contrattuale ad oggi. Abbiamo così appurato che i fondi inseriti dal M5S nel Piano investimenti 2019 sono stati riproposti anche nel Bilancio 2024, disponibili per dare seguito al cantiere.

La Commissione Controllo e Garanzia richiesta a tal proposito dal nostro gruppo consiliare, è stata utile per fare chiarezza sullo stato procedurale dei lavori e per dare risposte soprattutto agli abitanti del quartiere Giardino di Roma. Siamo anche certi che, a prescindere da eventuali contenziosi con l’impresa edile affidataria, secondo legge andava verificata la disponibilità della seconda impresa in graduatoria per subentrare nell’appalto, evitando così di bloccarlo. Ma la verifica non è stata fatta.

Per dirla tutta e chiaramente, a noi poco interessa individuare il colpevole ma, come abbiamo avuto modo di ribadire oggi in Commissione, vorremmo una migliore reattività politica. La Direzione Tecnica del Municipio deve procedere spedita riprendendo l’iter da dove si è interrotto per garantire la sicurezza stradale che, da quasi tre anni, dato lo stato di abbandono del cantiere, è assolutamente negata.”

Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti

