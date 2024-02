Municipio Roma X – Il M5S: “Istituire il limite di velocità di 30 km/h in tutte le strade vicine alle scuole, è un atto di responsabilità”

“Eccesso di velocità, guida distratta soprattutto dall’uso dei cellulari, assunzione di droghe e alcool, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza. Tutti sappiamo che sono cause principali degli incidenti stradali, spesso mortali. Il Codice della Strada, tuttavia, consente ai Comuni di adottare misure particolari, come il limite velocità differenziato e basso fino ai 30 km/h, salvifico nelle strade dove mancano marciapiedi e nelle vicinanze di scuole.

Per questo sosteniamo il progetto “Scuole Sicure 30 km/h”.

Noi del Movimento 5 Stelle, con una petizione a favore della proposta di iniziativa popolare, chiediamo l’istituzione del limite di 30 km/h e non solo. Chiediamo anche l’installazione di dissuasori di velocità, semafori e segnaletica in tutte le strade di Roma su cui si affacciano scuole di ogni ordine e grado. L’amministrazione Gualtieri sia responsabile ed istituisca il limite di 30 km/h davanti tutte le scuole di Roma.

Sabato 2 marzo, dalle 9:30 alle 13:00, in Corso Duca di Genova ad Ostia, raccoglieremo le firme a sostegno di questa iniziativa. Si potrà firmare anche presso gli infopoint M5S di tutti i municipi di Roma oltreché nella nostra sede in Via delle Baleari 246 ad Ostia.” Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti

