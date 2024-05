Municipio VI – Politi: “Stop tolleranza e fazioso buonismo del Pd. Solidarietà ai Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e agli agenti della GdF”

“La Lega esprime solidarietà ai Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e agli agenti della Guardia di Finanza, aggrediti il 1° maggio da un gruppo di extraparlamentari di sinistra al grido ‘Carabiniere mestiere di m****’.

Un’aggressione passata sotto un vergognoso silenzio, mentre le bande di clandestini sono ormai il braccio armato della criminalità e gestiscono il traffico di droga. Il Sindaco Gualtieri ordini immediatamente il censimento degli occupanti delle case Erp, come già sta facendo l’Ater per gli immobili di sua competenza: solo così delinquenti, abusivi e clandestini potranno essere finalmente perseguiti e allontanati. La risposta dello Stato deve essere forte e decisa, soprattutto per tutelare tutte quelle famiglie che, ogni giorno, in territori così difficili, lottano per un futuro migliore per loro e i propri figli”.

Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega in Campidoglio Maurizio Politi. “Ora basta“, prosegue, “sosteniamo con decisione le azioni portate avanti dal presidente del Municipio VI Nicola Franco: è solo utilizzando il pugno duro contro spacciatori e criminali che infestano le nostre piazze che sarà possibile affrontare il grave stato di insicurezza e abbandono del territorio del Municipio delle Torri e di tutta la città”, conclude Politi.

Max