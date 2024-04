Municipio XII – La denuncia di Picone: “I fondi per le strade non utilizzati e mal spesi sulle Zone 30”

“Sul fronte dei lavori pubblici e degli interventi sulle strade del Municipio XII con il duo Gualtieri-Tomassetti siamo all’anno zero. Prima l’imposizione di scellerate e costosissime zone 30, calate in forma indiscriminata sul territorio senza una minima concertazione con i cittadini che sta rendendo invivibile la viabilità interna facendo sparire centinaia di posti auto, ora anche la certezza che rispetto ai fondi a disposizione per il 2024 sulla manutenzione delle strade ad oggi non è stato speso ancora un euro.

La difficoltà nel riproporre bandi di intervento e sorveglianza delle nostre strade, ha creato un vuoto di manutenzione che perdura gravemente da mesi e solo grazie all’intervento del SIMU le criticità sono state limitate. Quanto sta accadendo è grave e denota che il cambio di passo tanto sbandierato dal Presidente e dalla sua Giunta in realtà non è mai avvenuto. I cittadini devono sapere che i fondi del 2024 per le opere su strade e marciapiedi non sono ancora stati impegnati così come devono sapere che questa maggioranza non sta mettendo nelle condizioni il nostro Ufficio Tecnico di lavorare al meglio, con coerente dotazione di personale. Il tutto a danno del benessere e della sicurezza dei cittadini”.

E’ quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII.

Max