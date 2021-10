Nations League, cos’è e quando gioca l’Italia

L’Italia affronterà la Spagna in semifinale di Nations League mercoledì 6 ottobre. La squadra di Mancini, campione d’Europa in carica, dopo poche settimane dal trionfo di Wembley avrà così l’occasione di puntare ad un altro successo. Due partite secche potrebbero portare gli azzurri a conquistare la Nations League.

L’altra semifinale, tra Francia e Belgio, avrà luogo invece giovedì 7 ottobre. Le regole sono semplici: le vincitrici delle due semifinali si incontreranno in finale, le perdenti si contenderanno invece il terzo posto. Sono arrivate alla Final Four di Nations League le quattro squadre che hanno vinto il proprio girone.

Facciamo però un passo indietro, cos’è la Nations League? E’ una competizione organizzata dall’Uefa al fine di sostituire le amichevoli internazionali, a volte poco affascinanti, con un torneo ufficiale che avesse l’obiettivo di creare sfide di maggior livello e fascino internazionale. Sfide tra nazionali di pari livello e un trofeo in palio: questo il fine della Nations League.

L’Italia ora punta alla vetta, dopo essere arrivata alle Final Four spera nella finale. Dovrà battere la Spagna per riuscirci. Mancini dovrà fare a meno di Immobile, alle prese con un problema muscolare, e al suo posto ha convocato Kean. Non solo: non ci sarà nemmeno Pessina, così il ct aveva pensato di chiamare Zaniolo. Ma anche lui dovrà dare forfait: la scelta infine è ricaduta su Tonali, che si aggregherà presto alla rosa.