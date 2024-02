Navalny, fiaccolata in Campidoglio: contestata la Lega al grido di “vergogna, via via”

(Adnkronos) – Lega contestata alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio. Alla manifestazione convocata da Carlo Calenda che vede in piazza delegazioni di tutti i partiti per ricordare il leader dell’opposizione russa morto il 16 febbraio scorso, la delegazione del Carroccio è stata accolta al grido di ‘vergogna, vergogna’ e ‘via, via’.

Sulla piazza una gigantografia con il volto dell’oppositore di Putin è stata posizionata sotto la statua equestre di maro Aurelio. Tanti già i presenti per la manifestazione per ricordare il leader morto il 16 febbraio scorso. Sul lato destro della piazza sono già in distribuzione le fiaccole per la serata. Mentre arrivano alla spicciolata i primi politici, tra cui la pentastellata Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.