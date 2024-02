Navalny, Mattarella: “Morte ingiusta, riporta a tempi bui della storia”

(Adnkronos) – “La morte di Aleksej Navalny nel carcere russo di Kharp rappresenta la peggiore e più ingiusta conclusione di una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell’opinione pubblica mondiale”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Per le sue idee e per il suo desiderio di libertà – ricorda il Capo dello Stato – Navalnyj è stato condannato a una lunga detenzione in condizioni durissime. Un prezzo iniquo e inaccettabile, che riporta alla memoria i tempi più bui della storia. Tempi che speravamo di non dover più rivivere”.

“Il suo coraggio – conclude Mattarella – resterà di richiamo per tutti. Esprimo alla famiglia di Aleksej Navalnyj il cordoglio e la vicinanza della Repubblica italiana”.