Nba, Banchero esordio record: 27 punti al debutto

(Adnkronos) – Debutto eccellente di Paolo Banchero nella Nba. La prima scelta assoluta incanta all’esordio con la maglia degli Orlando Magic e segna 27 punti, che non evitano però la sconfitta per 113-109 contro i Detroit Pistons. Il lungo chiude con 11/18 al tiro, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate. Per ritrovare un tabellino del genere all’esordio di una prima scelta bisogna tornare al 2003 e a LeBron James. “Significa molto, suppongo. Avrei voluto vincere, ovviamente. Volevo giocare in modo tosto, volevo giocare per la squadra ed è successo”, dice il lungo.

Banchero si è presentato segnando i primi 4 punti dei Magic e ha archiviato il primo quarto con 3/3 al tiro. Nell’ultima frazione, l’ex giocatore di Duke ha preso il volo con 5/8 al tiro e 13 punti, non sufficienti per coronare la rimonta di Orlando. Menzione speciale per una devastante schiacciata che ha steso Cory Joseph.

Espn, spulciando statistiche e archivi, evidenzia che l’esordio di Banchero è già nella storia dei Magic: nemmeno Penny Hardaway, Shaquille O’Neal e Dwight Howard hanno fatto meglio al debutto in termini di punti realizzato: “E’ pazzesco -dice Banchero- eppure ho la sensazione di aver perso per strada tanti punti. Devo ringraziare i miei compagni, mi hanno cercato e trovato: è bello vedere subito la palla e segnare canestri facili da sotto. E’ il modo in cui cerco di giocare: segnare da vicino e poi allargarmi per fare anche altro”.