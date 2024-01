“Nel nostro Paese si sta diffondendo il self-service del sesso”, il sindacato della Polizia choc: “Castrazione chimica per chi stupra”

L’ultimo odioso episodio di violenza sessuale nei confronti di una giovane indifesa, è dello scorso sabato notte quando, una ragazza bresciana di 20anni, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Desenzano si è recata in Ospedale presso il pronto soccorso ove ha riferito di essere stata vittima di una violenza sessuale una volta allontanatasi dal locale.

Prontamente, avuta notizia di quanto accaduto, il personale dell’Arma dei carabinieri a seguito della comunicazione dell’Ospedale, si è recato presso l’abitazione della ragazza per raccogliere la testimonianza e avviare gli accertamenti di rito.

Basta stupri, il Li.Si.po. : “È preoccupante l’escalation di stupri perpetrati nel nostro paese da “bestie” travestiti da esseri umani”

Come ha tuonato a seguito dell’ennesimo fato di violenza, il Segretario generale nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto, ha ‘sbottato’: “Oramai, è un vero e proprio bollettino di guerra. Non passa giorno che qua e là, per l’Italia, si verifichino episodi di violenze sessuali ai danni di giovani e meno giovani donne, che hanno l’unica colpa di essere tali e di scatenare i più bestiali istinti di criminali, che ritengono di agire nella più assoluta impunità. È preoccupante l’escalation di stupri perpetrati nel nostro paese da “bestie” travestiti da esseri umani”.

Basta stupri, il Li.Si.po. : “E’ necessario che nel nostro ordinamento sia prevista la ‘castrazione chimica’…”

Una situazione che, “A giudizio del Libero Sindacato di Polizia – ha tenuto ancora a rimarcare de Lieto – nella considerazione che, una percentuale di chi si rende responsabile di reati a sfondo sessuale, nel tempo ripete il suo crimine”, ha quindi ‘clamorosamente’ aggiunto il sindacalista, “ è necessario che nel nostro ordinamento sia prevista la ‘castrazione chimica’, anche se tanti cittadini sarebbero favorevoli a provvedimenti ben più radicali”.

Basta stupri, il Li.Si.po. : “I reati a sfondo sessuale, destano particolare allarme sociale”

Insomma, ha quindi concluso de Lieto, senza farsi troppo scrupolo dei suoi pensieri – per altro pienamente condivisibili dai più – “I reati a sfondo sessuale, destano particolare allarme sociale ma questo non deve far passare episodi gravissimi, come quelli di violenza sessuale in secondo piano, forse proprio per non creare allarme è invece opportuno che i cittadini abbiano piena consapevolezza della gravità del fenomeno”.

Max