Nell’ingegneria automobilistica green si distinguono gli studenti dell’Unitus Racing Team, un’eccellenza universitaria

L’Unitus Racing Team, un progetto universitario di alto livello, sta progettando e costruendo una macchina da corsa elettrica per la competizione Formula SAE.

Il Team, composto da studenti dell’Università della Tuscia con competenze diverse, tra cui Ingegneria Industriale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze della Comunicazione unisce competenze trasversali per realizzare un prototipo innovativo e all’avanguardia.

La Formula SAE è una competizione di progettazione automobilistica internazionale dedicata agli studenti universitari, una sfida che offre ai partecipanti l’opportunità di applicare le loro conoscenze teoriche in contesti pratici e di sviluppare abilità di lavoro di squadra.

E nello speciico, l’Unitus Racing Team è un’esperienza formativa senza precedenti per gli studenti. Oltre a mettere in pratica le loro competenze ingegneristiche, gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare tesi innovative nel settore della Formula SAE, aprendo le porte a possibili carriere nell’industria automobilistica. Le aziende del settore, infatti, considerano l’esperienza acquisita nei team Formula SAE come un requisito fondamentale per i candidati in fase di selezione.

Nell’ultima edizione della Formula SAE Italy, oltre 1.700 studenti provenienti da università italiane e internazionali si sono riuniti presso l’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari.

La competizione ha coinvolto studenti di ingegneria da 18 paesi, dimostrando il suo prestigio a livello internazionale studenti di ingegneria da 18 paesi, dimostrando il suo prestigio a livello internazionale. Un evento che ha visto la presenza di figure di spicco del settore automobilistico tra i giudici e i commissari.

Dopo una breve pausa, il Racing Team dell’Università della Tuscia è pronto a riprendere la sua missione. Nonostante le difficoltà nel reperire i fondi e i materiali necessari gli studenti stanno attualmente costruendo il veicolo da corsa, organizzandosi in cinque reparti distinti e complementari.

“Il Racing Team dimostra come la collaborazione possa portare a risultati eccezionali. Siamo pronti a condividere questa emozionante avventura con tutti.” – Christian Avanzato, Coordinatore dell’Unitus Racing Team

Il Racing Team è determinato a sfidare la Formula SAE con passione e dedizione, portando innovazione ed eccellenza nella progettazione automobilistica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul Team, è possibile visitare il loro sito web ufficiale e seguite le loro avventure sui social media.

