Netflix Catalogo Maggio 2020: serie TV e film, tutte le novità

Nei giorni della pandemia e del ‘tutti a casa’, anche se ormai prossimi alle aperture della Fase 2, si è registrata una ulteriore esplosione di quel fenomeno mediatico che sposa tv e tecnologia di connessione che è Netflix.

Il grande network dedicato a film, serie tv, programmi e novità televisive che sposa le più attuali tecnologie di interconnessione tra device, infatti, ha fatto registrare delle impennate ulteriori in questi mesi di quarantena. Per combattere la solitudine figlia del coronavirus, infatti, Netflix si è mostrato come un grande alleato.

Ed è per questo che negli ultimi giorni è salita l’attenzione relativa all’attesa del nuovo Catalogo di Maggio 2020: sono in arrivo tanti prodotti, tra serie TV e film e contenuti extra.

Cosa vedremo su Netflix nel mese di Maggio 2020? Ecco l’elenco di tutto quel che vedremo da qui alla fine del mese di Maggio in Italia.

Netflix Catalogo Maggio 2020: tutte le serie TV i film e i contenuti. Cosa esce questo mese.

Cosa esce questo mese su Netflix? Dai nuovi episodi SKAM Italia, con la quarta stagione ecco altri prodotti produzioni originali ed esclusivi, tra cui Hollywood, la nuova serie in esclusiva per la piattaforma.

Il catalogo e la piattaforma sono consultabili via abbonamento, che varia per modalità e prezzo e può arrivare ad essere condiviso fino a un massimo di quattro utenti alla volta.

Netflix è utilizzabile da TV, Smart e Chromecast, PC, e ancora console, tablet e smartphone iOS e Android).

Catalogo Netflix maggio 2020

Si parte dalle serie TV: a maggio 2020 arrivano serie originali in prima visione, nuovi episodi e vecchie serie. Ecco il calendario delle novità principali per quanto riguarda le serie TV

1 Maggio

Hollywood Stagione 1: serie originale scritta da Ryan Murphy che parla delle avventure di un gruppo di aspiranti attori e registi negli studios di Hollywood nella golden age del secondo dopoguerra.

8 maggio

Dead to Me Stagione 2: i nuovi episodi della seconda stagione riprendono con la scoperta di Judy come responsabile della morte del marito di Jen.

The Eddy Stagione 1: la serie scritta dal premio Oscar Damien Chazelle, La La Land, parla di musica e dramma in un Jazz club di Parigi.

Valeria Stagione 1: serie spagnola che parla di una scrittrice in crisi sostenuta dalle amiche Carmen, Lola, Nerea.

15 maggio

SKAM Italia Stagione 4: ultima stagione per la produzione internazionale che vede la stessa storia raccontata in diversi Paesi con un diverso cast.

23 maggio

Dynasty Stagione 3: la terza serie del remake dello storico show cult anni 80 trasmesso ora su The CW.

29 maggio

Space Force Stagione 1: Steve Carrell e John Malkowich sono i protagonisti di questa comedy che parla delle vicende di un gruppo di persone della task force spaziale degli Stati Uniti.

Snowpiercer, la serie basata sull’omonimo fumetto francese e sul film del 2013 diretto da Bong Joon-ho.

Netflix Italia: film in catalogo a maggio 2020

E siamo al cinema, con le novità in arrivo per un inizio anno indubbiamente più concentrato sulle serie TV. Questo il calendario dei film originali Netflix e non in arrivo questo mese:

1 maggio

Magic Mike

Il Divo

Going Clear: Scientology e la prigione della fede

Easy Rider – Libertà e paura

Caccia a Ottobre Rosso

Il fuggitivo

L’altra metà

Sin City – Una donna per cui uccidere

Go! Go! Cory Carsons: il ballo di Chrissy

22 maggio

The Lovebirds

8 Mile

La donna che visse due volte

Scott Pilgrim vs The World

31 maggio

The Neon Demon