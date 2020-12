Nuovo Dpcm, a Natale stop agli spostamenti: Mattarella firma il decreto

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni; il 25, 26 dicembre e il primo gennaio gli spostamenti sono limitati anche tra Comuni. Questa la stretta prevista dal governo per limitare la diffusione del Covid durante il periodo natalizio. Nella tarda serata di ieri il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che estende anche il limite massimo di durata dei Dpcm dagli attuali 30 giorni a 50 giorni.

“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute – è il testo del nuovo Dpcm riportato da Adnkronos – il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute)”.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inoltre lanciato un messaggio nella giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità: “Preoccupano le difficoltà e i rischi per ottenere l’assistenza e le cure ordinarie presso i presidi medici e ospedalieri, impegnati faticosamente a fronteggiare l’emergenza Covid. Anche per eliminare queste conseguenze e per tornare a condizioni normali è necessario sconfiggere al più presto il virus, rispettando – malgrado i disagi anche gravi – le norme di comportamento contro il contagio”, ha scritto.