Old Boy, il capolavoro di Park Chan-wook stasera in TV su Canale 20: orario e trama

Old Boy, il capolavoro di Park Chan-wook stasera in TV su Canale...

Il cinema coreano ha raggiunto l’apogeo negli ultimi mesi con l’uscita di Parasite, film diretto da Bong Joon-ho e vincitore dell’ultimo Oscare come miglior film. Un evento storico perché tale riconoscimento non era mai stato vinto da un film non americano. Un inedito che ha spinto molti a scoprire capolavori asiatici, di cui la storia cinematografica è disseminata.

Dal Giappone alla Cino passando proprio per la Corea, paesi da sempre abituati a riscrivere la storia del cinema. Non è un caso che Akira Kurosawa sia considerato uno dei più grandi cineasti di sempre, capace di ispirare mostri sacri come Sergio Leone, che per il suo ‘Un pugno di dollari’ ha ripercorso fedelmente ogni scena della ‘La sfida del samurai’ del regista giapponese.

Old boy, trama e canale

Tra i capolavori del cinema coreano non può non essere citato Old Boy di Park Chan-wook che stasera sarà trasmesso su Canale Mediaset 20 a partire dalle 21 e 20. Il film, ispirato all’omonimo manga di Nobuaki Minegishi è stato premiato al Festival di Cannes del 2004 e ha attirato le attenzioni di diversi registi di calibro mondiale.

Spike Lee ne ha fatto un remake, Quentin Tarantino ha detto che Old Boy è il film che avrebbe voluto girare. Un racconto distopico e magnetico incentrato su un uomo che dopo anni di prigionia all’interno di un grattacelo vuole scoprire chi era animato da tanta rabbia da costringerlo in una situazione del genere. Amaro, visivamente magnifico, narrato alla perfezione. Old Boy è un film semplicemente da vedere.