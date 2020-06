Oroscopo 17 giugno 2020: le previsioni di domani

Bentornati e andiamo subito al sodo: siamo pronti per indagare le stelle e sapere in anticipo che tipo di giornata ci aspetta. Andiamo senza indugi, quindi, a scoprire l’oroscopo di domani.

Di seguito le previsioni di domani, 17 giugno 2020, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 17 giugno: Ariete

Qualcuno deve porre le domande difficili e quel qualcuno sei tu. Ma non lasciare che gli scambi diventino personali. Vuoi arrivare al fondo della situazione, non mescolare la pentola.

Oroscopo 17 giugno: Toro

Ottieni finalmente il via libera per un progetto o un’impresa. Ma inizia lentamente. Non c’è fretta di arrivare dove vuoi andare.

Oroscopo 17 giugno: Gemelli

Sei sulla stessa pagina. In effetti la persona con cui lavori ha delle idee fantastiche su come costruire su ciò che hai, quindi ascolta!

Oroscopo 17 giugno: Cancro

Un supervisore (o manager) è fuori e tu sei dentro. Non esitare. Basta salire sulla giostra e mostrare loro cosa puoi fare.

Oroscopo 17 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 giugno: Leone

Non costa nulla sognare. È quando provi a farne qualcosa che il misuratore inizia a funzionare. Assicurati di essere pronto per partire prima di mettere il piede sul pedale.

Oroscopo 17 giugno: Vergine

Tecnicamente parlando non devi davvero onorare un impegno, ma fallo. Potresti beneficiarne in futuro.

Oroscopo 17 giugno: Bilancia

Un vecchio amico vuole stare insieme. Ti divertirai a ricordare, ma tieni presente che c’è un ulteriore motivo per la telefonata.

Oroscopo 17 giugno: Scorpione

Sei tentato di piegare una regola, ma non farlo. Fai un’eccezione con una persona e ci sarà un inferno da pagare con tutti gli altri.

Oroscopo 17 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 giugno: Sagittario

È difficile credere che le persone ti vedano come un esperto, ma lo fanno. Quello che ti manca in “credenziali” lo compensi in esperienza.

Oroscopo 17 giugno: Capricorno

Sei sorpreso di apprendere che qualcuno si sta ritirando. Sopravviverai perché hai sempre un piano di riserva, ma devi ancora conoscere il motivo.

Oroscopo 17 giugno: Acquario

Cosa c’è che non va in una piccola imperfezione? Sono le cose che ci rendono umani e interessanti. Aiuta una persona cara a vedere una fiaba come un’opportunità per crescere.

Oroscopo 17 giugno: Pesci

Non abbiate paura di prendere il comando. Il cielo mostra che la corrente degli eventi scorre nella vostra direzione.

